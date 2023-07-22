Vizesiz AB için süreç resmen başlıyor! Türkiye yol haritasını belirledi! İşte atılacak 6 adım
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi öncesi Avrupa Birliği (AB) üyelik süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte Türkiye'nin AB ülkelerine vizesiz seyahat ile ilgili süreci resmen yeniden başladı. AB'nin vize muafiyeti için istediği 72 kriterden 66’sını tamamlayan Türkiye geri kalan 6 kriterin tamamlanması için düğmeye basıyor.
AB'nin vize muafiyeti için istediği 72 kriterden 66'sını tamamlayan Türkiye geri kalan 6 kriterin tamamlanması için düğmeye basıyor. En kritik başlıklardan olan 'terörle mücadele' konusunda taviz verilmeden ifade özgürlüğü esnetilecek.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik konusunda izleyeceği Yol Haritası netleşmeye başladı. Türkiye'nin vize serbestisi için 72 kriterden karşılanması gereken 6 kriter ile ilgili sürecin yeniden başlayacağı belirtiliyor.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ESNETİLEBİLİR
Müzakerelerin yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin gündeme getireceği konuların başında Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi geliyor. Bununla beraber, 6 kriterden birisi olan terörle mücadele yasasında bazı değişiklikler gündemde. Terörle mücadelede kırmızı çizgilerden taviz vermeden 'ifade özgürlüğünün' esnetilebileceği belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, "Küresel ilişkilerdeki yumuşama ile birlikte terörle mücadelede kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden belli alanlarda karşı tarafın bizi anlamasını sağlayan bazı adımlar atılabilir" değerlendirmesi yaptı.
TÜRK VATANDAŞLIĞI ZORLAŞTIRILACAK
Hürriyet'in haberine göre en önemli konuların başında gelen Türkiye'nin göçmen politikasında yeni bir adım atılması planlanıyor. Bu kapsamda, başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesinin zorlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Yani Türkiye, artık sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda bundan sonra daha ince eleyip sık dokuyacak. Vize sorununda sığınmacıların en önemli konuların başında geldiğini söyleyen diplomatik kaynaklar, "Türkiye'den vatandaşlık alıp Avrupa'ya gidenler oluyor. Avrupa Birliği'nin de yapması gereken çok şey var. Türkiye'nin sınırlarını iyi koruması, göçmenlerin AB ülkelerine geçişine engel olmada garanti vermesi, 6 hususta da mesafe alınması kaydı ile olamayacak bir şey değil" dedi.
İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ EKİMDE TBMM'DE
Başkan Erdoğan, Vilnius dönüşü İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Meclis'i işaret ederken, İsveç'in NATO üyeliği ekim ayı içerisinde Dışişleri Komisyonu'na geleceği öğrenildi. İsveç'in NATO üyeliği ekim ayı içerisinde 'niyet beyanı' olarak Meclis'te Dışişleri Komisyonu'ndan geçebileceği, ancak Genel Kurul sürecinde İsveç'in Türkiye'nin sunduğu şartları yerine getirip getirmediğinin dikkate alınacağını belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bu süreci şöyle değerlendiriyor: İsveç Avrupa Birliği'nde sürükleyici ve belirleyici bir ülke değil. AB'nin belirleyicileri Almanya ve Fransa. İki ülke İsveç'in ABD'nin de zorlamasıyla NATO'ya girmesini çok isteyecek ve hayati bulacaklar. Türkiye'nin isteklerini yerine getirme konusunda istekli ve iradeli davranacaklar. Bunlar olmazsa 'Türkiye buna müsaade etmeyecek' diyerek, İsveç'in kapıda beklememesi için onlar adım atacaklar. Türkiye'nin hemen AB'ye üyeliği gibi bir şey söz konusu değil ama İsveç'i kapıda uzun süre bekletmek istemezler.
MASADAKİ ALTI KRİTER HANGİLERİ?
- TERÖRLE MÜCADELE YASASI: Müzakerelerde en zor başlıklardan biri terörle mücadele yasası. Brüksel; organize suç ve terör tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB standartlarında "kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile uyumlu hale getirilmesi"ni talep ediyor.
- YOLSUZLUKLA MÜCADELE: AB, yolsuzlukla mücadele için bir eylem planı ve bunu takip edecek bir kurum kurulmasını istiyor. Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için düzenlemeler gerekiyor.
- EUROPOL İLE İŞBİRLİĞİ: Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile işbirliği, kişisel verilerin korunması yasasında yeni düzenleme.
- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Kişisel verilere dair düzenlemeler.
- AB ÜYELERİ İLE ADLİ YARDIMLAŞMA: Bu kriterde en zor konu Ankara'nın Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımıyor olması.
- GERİ KABUL ANLAŞMASI: Türkiye, Geri Kabul Anlaşması'nı uygulamaya başlayarak özellikle Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişinin engellenmesinde büyük sorumluluk üstlenmiş durumda. Ancak AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında bazı sorunların olduğunu savunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023! LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.meb.gov.tr
- Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Takvimi...
- KPSS TERCİH SONUÇLARI 2023! KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
- 2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...
- Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı!
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...
- KYK YURT ÜCRETİ 2023! KYK kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 - 2024 KYK BAŞVURU TARİHLERİ!
- BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | Az önce Elbistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli, AFAD son depremler...