Vizesiz AB için süreç resmen başlıyor! Türkiye yol haritasını belirledi! İşte atılacak 6 adım

MASADAKİ ALTI KRİTER HANGİLERİ?

- TERÖRLE MÜCADELE YASASI: Müzakerelerde en zor başlıklardan biri terörle mücadele yasası. Brüksel; organize suç ve terör tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB standartlarında "kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile uyumlu hale getirilmesi"ni talep ediyor.

- YOLSUZLUKLA MÜCADELE: AB, yolsuzlukla mücadele için bir eylem planı ve bunu takip edecek bir kurum kurulmasını istiyor. Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için düzenlemeler gerekiyor.

- EUROPOL İLE İŞBİRLİĞİ: Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile işbirliği, kişisel verilerin korunması yasasında yeni düzenleme.