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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDEN ACI HABER!

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