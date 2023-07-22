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Son dakika: Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Son dakika: Malatya’da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıkamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığı duyuruldu.

Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.

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