Son dakika: Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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