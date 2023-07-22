Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda! Tasarım çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu kokpitte test etti

YERLİ GÖZLEM VE HABERLEŞME UYDULARI

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın demir yolu endüstrisi alanında bir dünya markası olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye, kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyor. Tersanelerinde savaş gemilerini inşa ediyor. ATAK helikopterleriyle, silahlı-silahsız hava araçlarıyla gökyüzünde hakimiyet kuruyor, hava savunma sanayinde dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz. 2007'de Bayraktar Mini İHA ile başlayan serüvenimiz, 2014'te Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı ile devam etti. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzünde boy gösterdi."

TOGG ile 60 yıllık hayale son verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bundan 60 sene önce bugünkü TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdik. Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de Milli Elektrikli Tren Setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhuriyet'imizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak." ifadesini kullandı.