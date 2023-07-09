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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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