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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram tebriği

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hudut hattındaki askerlerin bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, "Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz" ifadelerini kullandı.

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