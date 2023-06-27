27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023! Bayram namazı Konya'da saat kaçta kılınacak?

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023! Bayram namazı Konya'da saat kaçta kılınacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023! Bayram namazı Konya’da saat kaçta kılınacak?

"Konya'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 28 Haziran günü idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olan vatandaşlar, namaz vakitlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban bayramı namaz saatlerini il il yayınladı. İşte, Konya için bayram namazı vakti!

Konya bayram namazı saati belli oldu! 28 Haziran tarihinde ilk günüyle idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, bayram namazı saatleri araştırma konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden bu detayları il il paylaştı. Peki, "Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile Konya bayram namazı saati...

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Konya'da saat 06:04'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA