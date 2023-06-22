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Son dakika | Irak'ın kuzeyine terör operasyonu

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine terör operasyonu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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