55 günde tamamlandı! Depremzedelerin konutları teslim ediliyor
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Gaziantep İslahiye’de 55 günde inşa edilen kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor. Yaşam Destek Alanı’nda kadınlara yönelik atölyeler, oyun parkı ve çocuklara özel etkinlik alanları bulunuyor.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk belediyelerden olan Eyüpsultan Belediyesi, depremzedelere teslim edilmek üzere kalıcı konutları da hazırladı.
KALICI KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR
Eyüpsultan Belediyesi'nce Gaziantep İslahiye'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 13 kalıcı konut hazırlandı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen kalıcı konutlar depremzedelere teslim edilecek. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan Eyüpsultan Belediyesi İslahiye Yaşam Destek Alanı'nda inşa edilen kalıcı konutlarda beyaz eşyadan mutfak eşyalarına, bahçe mobilyasından çocuk odalarına kadar en ince detaylar düşünüldü.
Kalıcı konutların teslimi için 22 Haziran Perşembe günü tören düzenlenecek. Törende İslahiyeli çocuklara verilecek bayramlıklarıyla birlikte düzenlenecek özel etkinliklerle bayram heyecanı da yaşatılacak.
55 GÜNDE YAPIMI TAMAMLANDI
Kalıcı konutların temelleri zemin etüt çalışmalarının ardından Nisan ayının ortalarında atıldı ve 55 günde tamamlandı.
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDEN BİR İLK
Eyüpsultan Belediyesi'nin depremzedelere özel inşa ettiği kalıcı konutlar, aynı zamanda bir belediyenin deprem bölgesinde inşa ederek anahtar teslim ettiği ilk çalışma olarak dikkat çekiyor.
İSLAHİYE YAŞAM DESTEK ALANI KURULMUŞTU
Eyüpsultan Belediyesi depremzede vatandaşların ve özellikle çocukların günlük yaşantılarına dönmelerini kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep İslahiye'de Yaşam Destek Alanı kurmuştu.
KADINLARA YÖNELİK ATÖLYELER VE OYUN PARKI DA MEVCUT
Yaşam Destek Alanı'nda kadınlara yönelik atölyeler, oyun parkı ve çocuklara özel etkinlik alanları bulunuyor.
"İSLAHİYE KARDEŞ İLÇEMİZ OLDU"
Konuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Deprem sonrası Gaziantep İslahiye bizim kardeş ilçemiz oldu. Eyüpsultanlı komşularımızın da desteğiyle çok hızlı davrandık, depremden birkaç gün sonra burada Lojistik Merkezimizi açtık. Kar kış demeden, zorlu arazi şartlarında İslahiye'nin bütün köylerini tek tek gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden ve karşılayan gönüllü çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca da İslahiye'deydik, her gün bir köyde iftar programı ve çocuklara özel etkinlikler düzenledik" dedi.
"KALICI KONUTLARI TESLİM EDECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
"Kalıcı konutları da teslim edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" diyen Başkan Deniz Köken, "Yaralar sarılana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz ve yaraları hep birlikte saracağız" dedi.
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