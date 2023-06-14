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Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?

"Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zammı, temmuz ayı asgari ücret ara zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken, enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?

"Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları 14 Haziran için gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi.

TOPLANTI NEDEN UZUN SÜRDÜ?

Saatlerdir süren toplantının neden uzadığı merak edilirken A Haber sunucularından Melih Altınok kulis bilgisini paylaştı. Altınok " Her bakan tek tek sunum yapıyor. Sunum yapmak için 2 bakan daha bekliyor" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi de toplantıda konuşuldu. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alındı.

KİRA ARTIŞINDA TAVAN SÜRESİ DOLUYOR

Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında yer aldı.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyatlarla mücadele de Kabine üyelerinin masasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ve otomotiv sektörüne yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI SÜRÜYOR

Ve deprem bölgesi konutların inşası devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu süreci hızlandıracak formül arayışı da Kabine'nin gündeminde. Ayrıca bölgedeki konteyner kentlerin durumu ve depremzedelerin ihtiyaçlarına da parantez açıldı.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alındı.

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