09 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Samsun'da feci olay! İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Samsun'da feci olay! İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
ABONE OL
Son dakika | Samsun’da feci olay! İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA