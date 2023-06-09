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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşireler var

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşireler var

İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

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