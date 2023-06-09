24 ilde alarm! Ankara ve İzmir için kritik uyarı: Tüm izinler iptal
Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte şiddetli yağış beklenirken Meteoroloji vatandaşları uyardı. Ankara belediye çalışanlarının izinleri ise; bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ankara Valiliği de kentte yaşayan vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı. Valilikten yapılan açöıklamada şu ifadelere yer verildi;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 09.06.2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜM İZİNLER KALDIRILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Değerli hemşehrilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.' dedi.
24 İL İÇİN ALARM VERİLDİ
Öte yandan Meteoroloji, 24 kent için sarı uyarı yayınladı. Bu bölgelerde hava durumu potansiyelinin tehlikeli olduğu belirtilirken meteorolojik hadise olağandışı olmadığı, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Aydın
Bolu
Çankırı
Çorum
Denizli
Eskişehir
İzmir
Kayseri
Kırşehir
Konya
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Ordu
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