KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr
"KOMEK yaz okulu kayıtları başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. KOMEK yaz okulu kayıt ekranı öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, KOMEK yaz okulu kayıtları ne zamana kadar sürecek? İşte, KOMEK kayıt ekranı 2023!
KOMEK yaz okulu kayıt ekranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları her yıl yoğun ilgi görüyor. Peki, KOMEK yaz okulu kaydı nasıl yapılır? KOMEK başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?
Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, 6 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını önemsediklerini belirterek, Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına tüm 7-14 yaş aralığındaki öğrencileri davet etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuyla ilgili, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz.
Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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- KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr
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