KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr

Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.