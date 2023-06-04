İşkenceye maruz kalan İBB işçisi 174 gündür protestoda! Yaşadıkları kabustan beter

Ben de hiçbir şey yapamadan yardım çağırıyordum. Turgut Özcan ve benim şefim Mahir araya girip beni idare odasına aldılar. Onların yanında hakaret ve küfürlerine devam etti.

Üstüme yürüyen Müslim Turgut Özcan bana 'Birisinin ölüsü kesinlikle çıkacak ya da kimse çıkamayacak buradan' diyerek beni tehdit etti."