Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte özgeçmişi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte özgeçmişi
Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte özgeçmişi
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?
Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü
Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.
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