Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
"Mehmet Fatih Kacır kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1984 yılında hayata gelen Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olarak görev yapmakta. Kacır, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okurken, üniversite eğitimini de Boğaziçi üniversitesinde tamamladı. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
"Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine Mehmet Fatih Kacır getirildi. Teknofest İstanbul'un öncüleri arasında yer alan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FATİH KACIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı. Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.
Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.
31 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.
Bakan Yardımcılığı görevinde; TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye projesinin Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, teknoloji seviyesi yüksek ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı, ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Türkiye Açık Kaynak Platformunun ve yeni nesil eğitim modeli olan 42 Yazılım Okullarının kuruluşuna öncülük etti. Türkiye'nin Otomobili Togg teknoloji yol haritasının oluşturulması ve hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı.
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mobilite Teknolojileri ile Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük etti. Stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yürüttü.
ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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