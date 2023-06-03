Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.

31 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.