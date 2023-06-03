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Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

"Osman Aşkın Bak kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yapan Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

"Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milletvekili olan siyasi isim, kariyeri ile araştırılıyor. Daha önce Bakanlık bünyesinde birçok görev alan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966'da Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Aşkın Bak daha önce Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi.

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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