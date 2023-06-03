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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler nereli? İşte kariyeri

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler nereli? İşte kariyeri

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birçok görevde yer aldı. Peki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler nereli? İşte kariyeri

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birçok görevde yer aldı. Peki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler nereli? İşte kariyeri

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954 doğumlu olan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 02 Ağustos 2017 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Yaşar GÜLER bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

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