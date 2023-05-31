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Tunceli'de dev proje! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Tunceli’de dev proje! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tunceli'de Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü'nün hizmete girdiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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