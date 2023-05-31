CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: CHP’ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış" yazması büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Çelik'in paylaşımına sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Bozoklu Tamer, "Bunlar azdı. Başlarına büyük bela alacaklar" derken, Dosdoğru isimli Twitter kullanıcısı, "Sinirimden kendimi yiyorum. Bunları böyle konuşturuyorlar ya" diye yazdı.