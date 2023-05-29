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YSK Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarını 1 Haziran'da ilan edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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YSK Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarını 1 Haziran’da ilan edecek

Son dakika haberi | Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ait kesin sonuçları 1 Haziran 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlayarak ilan edecek.

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