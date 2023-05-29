Yeni Kabine ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 Kabine Toplantısı ne zaman kurulacak?
Yeni Kabine hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrilirken vatandaşlar arama motorlarında "Yeni Kabine ne zaman, tarihi belli oldu mu?", "2023 Kabine Toplantısı ne zaman kurulacak?" araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...
Kabine toplantısı yeniden ne zaman toplanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak? Yeni üyeler belli oldu mu? İşte detaylar...
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve Kabine açıklaması bu Cuma olabilir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi ATV - A Haber ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.
"İDEALİMİZE GÖNÜL VERMİŞ KADROLARLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:
''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.
Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.
Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KİMLER OLACAK, YENİ ÜYELER BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasının ardından ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' soruları yanıt aramaya başladı.
Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacak yeni üyeler henüz netleşmedi. Yeni Kabine üyelerinin seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.
MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.
Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu
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