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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü: Anneannesi Sultan Yaylalı hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü: Anneannesi Sultan Yaylalı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı (88), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bakan Fahrettin Koca da katıldı.

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