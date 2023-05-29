Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un fethi ile ilgili flaş mesaj: Tarihe kazınmış mühür...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.