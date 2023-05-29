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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethi ile ilgili flaş mesaj: Tarihe kazınmış mühür...

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un fethi ile ilgili flaş mesaj: Tarihe kazınmış mühür...

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı

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