13. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları yüzde kaç? ANKARA 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu…
28 Mayıs seçimleriyle birlikte oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "Ankara 28 Mayıs seçim sonuçları" araştırmalarına başladı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları yüzde kaç?
13. Cumhurbaşkanı için Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimle sandığa gitmeye hazırlanıyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na Ankara ilinden kaç oy oranları çıktığı oldu. Seçimi anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler ahaber.com.tr'den ulaşabilir. İşte merak edilenler...
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ankara seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında illerin ve ilçelerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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OY KULLANMA SÜRECİ
Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdıyla veya internetten öğrenilebilecek:
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonuyla kabine girilmeyecek:
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Oy kullandıktan sonra imza atılacak:
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
SEÇİM SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.
1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
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