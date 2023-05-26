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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

28 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçim mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." ifadelerini kullandı.

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