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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı? BURSA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI!

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı? BURSA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI!

"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarına yönelik detaylara ahaber.com.tr üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz...

"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursa seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında yapılmaya başlanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım sürüyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

BURSA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI!

Bursa seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz..

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.

İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.

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