Yurt dışı seçmenlerden rekor! YSK son verileri açıkladı! Kaç kişi oy kullandı?

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.