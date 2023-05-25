Tek bir oy bile çok önemli! AK Parti'den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi! Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru ilerlerken Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yeni döneme ilişkin "Şahlanış dönemi" tanımlamasını yaptı. Erdoğan ayrıca verilecek her bir oyun Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacağını vurgularken rehavet uyarısında bulundu. Diğer yandan AK Parti de seçmenlerin rehavete kapılmadan sandığa gitmesi için yeni bir reklam filmi hazırladı. İşte o reklam filmi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ikinci tur seçimleri öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'de "Şahlanış dönemi" başlayacağını ifade etti.
"HER BİR OY TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPISINI AÇACAK"
Başkan Erdoğan ayrıca açıklamasında "Her bir oy çok kıymetli. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. Hep birlikte sandığa diyoruz. Büyük bir özgüvenle ama asla rehavete düşmeden sandıkları patlatacağız diyorum." dedi.
"TEŞKİLATLAR ZAFER SARHOŞLUĞUNA KAPILMASIN"
Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir." vurgusunu yaptı.
REHAVETE KARŞI REKLAM FİLMİ
Bu konuda AK Parti teşkilatları tarafından bir reklam filmi hazırlanırken seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması teması işlendi.
İşte reklam filmindeki sözler:
"TÜRKİYE YÜZYILI'NI MÜJDELER VERECEĞİN BİR OY"
Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy.
"SAKARYA NESLİNİ İHYA EDER VERECEĞİN BİR OY"
Bizi biz yapan yerli ve milli olan ne varsa bu eşsiz toprakları vatan yapan yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy. Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının nefesi ve sesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen ay yıldıza eşlik eder her bir oy.
"DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM DEMEKTİR BİR OY"
Unutma. Bir oyla tamamlar atılan adımları kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz bozar bütün oyunları. Kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Türkiye Erdoğan'dır Erdoğan Türkiye'dir. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFYONKARAHİSAR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- MALATYA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?
- ESKİŞEHİR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- SAKARYA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- AYDIN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- SAMSUN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HATAY 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...
- KOCAELİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ADANA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BURSA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?