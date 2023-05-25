Tek bir oy bile çok önemli! AK Parti’den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi! Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa...

"TEŞKİLATLAR ZAFER SARHOŞLUĞUNA KAPILMASIN"

Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir." vurgusunu yaptı.

REHAVETE KARŞI REKLAM FİLMİ

Bu konuda AK Parti teşkilatları tarafından bir reklam filmi hazırlanırken seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması teması işlendi.