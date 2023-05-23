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Yurt dışında kaç oy kullanıldı? YSK son sayıyı açıkladı: 1,5 milyonu aştı

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Yurt dışında kaç oy kullanıldı? YSK son sayıyı açıkladı: 1,5 milyonu aştı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor. YSK'dan yapılan açıklamada şu ana kadar oy kullananların sayısının 1 milyon 500 bini aştığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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