Yurt dışında kaç oy kullanıldı? YSK son sayıyı açıkladı: 1,5 milyonu aştı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor. YSK'dan yapılan açıklamada şu ana kadar oy kullananların sayısının 1 milyon 500 bini aştığı açıklandı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.
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