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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım: Hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli paylaşım: Hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık." ifadelerini kullandı.

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