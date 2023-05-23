Borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı son dakika? Kamu borç yapılandırma son tarih ne zaman? KYK kredi borcu, trafik, vergi cezaları...

BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI MI?

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi. Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

Son dakika açıklamasına göre; Haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.