Borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı son dakika? Kamu borç yapılandırma son tarih ne zaman? KYK kredi borcu, trafik, vergi cezaları...
"Borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı son dakika?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Son dakika açılamasına göre; Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan vergi affı düzenlemesiyle vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi gibi borçlar yapılandırılabilecek. Peki, Vergi affı başvuruları son gün ne zaman?
"Borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihleri uzatıldı. Vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsarken yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Peki, kamu borç yapılandırma son tarih ne zaman? İşte, detaylar...
BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI MI?
Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi. Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.
Son dakika açıklamasına göre; Haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.
Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.
PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR
Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ!
TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.
Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.
VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.
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