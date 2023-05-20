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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi: 21.00'de sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi: 21.00’de sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda

Başkan Erdoğan, gençlerle geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik." dedi.

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