Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-16 Mayıs'ta Şırnak Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonların bölgede kararlılıkla ve inançla devam ettiği belirtildi.