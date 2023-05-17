İşte İstanbul’un 14 Mayıs tablosu: 1 milyonu aşkın seçmen sandığa gitmedi

BİRİNCİ BÖLGE

İstanbul birinci bölgede Millet Partisi 2 bin 479, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 491, TKP 4 bin 825, Türkiye Komünist Hareketi bin 296, Sol Parti 3 bin 893, Genç Parti 7 bin 115, Memeleket Partisi 38 bin 148, BBP, 38 bin 492, AK Parti 1 milyon 294 bin 150, YRP 114 bin 33, MHP 227 bin 536, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 235 bin 235, TİP 176 bin 9, Adalet Birlik Partisi 2 bin 775, Anavatan Partisi 4 bin 373, Yenilik Partisi 367, Halkın Kurtuluş Partisi bin 131, Milli Yol Partisi 800, Vatan Partisi 2 bin 914, Güç Birliği Partisi 2 bin 231, CHP 1 milyon 201 bin 90, İyi Parti 297 bin 589, Adalet Partisi 7 bin 818 ve Zafer Partisi 103 bin 30 oy aldı. Beş bağımsız aday da toplam da bin 40 oy aldı.