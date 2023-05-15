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Bakan Süleyman Soylu: 1 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023
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Bakan Süleyman Soylu: 1 PKK’lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"KALDI 82"

Twitter açıklamasında Bakan Soylu, Türkiye içinde 82 PKK'lı teröristin kaldığını bildirdi.

Soylu, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak." ifadelerine yer verdi.

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