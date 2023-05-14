Seçim barajı kaç? 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde baraj var mı, kalktı mı?
Seçim barajı var mı, kalktı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü sandıklara giden seçmenler seçim barajını araştırmaya başladı. Seçmenler arama motorlarında "14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde baraj var mı, kalktı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Seçim barajına ilişkin detaylar araştırılıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi 08.00 ila 17.00 saatleri aralığında gerçekleşti. Peki seçim barajı kaç? 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde baraj var mı, kalktı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
SEÇİM BARAJI KALKTI MI?
2022 yılı Mart ayında AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle seçim barajıyla ilgili mevcut düzenleme değişti, ancak baraj kaldırılmadı.
2023 SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?
AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye düştü.
İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.
İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulaması ile belirlenecek
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