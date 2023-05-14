Seçim barajına ilişkin detaylar araştırılıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi 08.00 ila 17.00 saatleri aralığında gerçekleşti. Peki seçim barajı kaç? 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde baraj var mı, kalktı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...