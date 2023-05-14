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Hatay seçim sonuçları 14 Mayıs 2023! Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç? Cumhur ve Millet ittifakı

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Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Hatay seçim sonuçları 14 Mayıs 2023! Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç? Cumhur ve Millet ittifakı

"Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hatay seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını gösterecek. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları merak ediliyor. Peki, Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç? Cumhur ve Millet ittifakı

"Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 milletvekili çıkaracak olan Hatay'da 14 Mayıs 2023 oy oranları hem partiler için hem de Cumhurbaşkanı adayları için büyük öneme sahip. Peki, Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ne kadar, yüzde kaç? Cumhur ve Millet ittifakı

HATAY'DA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçim yasağı ise 18.00'e kadar devam edecek. Saat 18.00'den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayınlanacak.

20.00'den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Böylece, 14 Mayıs 2023 Hatay seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

HATAY'DA OY KULLANILAN İLÇELER

Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'da oy kullanıldı.

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