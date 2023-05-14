14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın 2023 Seçim Sonuçları, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği belirleme açısından 1 milyon 23 bin seçmen ile kritik bir rol oynayacak. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!