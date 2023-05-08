KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! Hangi parti ne kadar oy aldı?
"Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu aramam motorlarında hız kazandı. Oy kullanmaya hazırlanan milyonlarca seçmen, hangi partinin ne kadar oy olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. İşte, Kayseri seçim sonuçları ve oy oranları!
Kayseri Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları 2023! Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs tarihinde sandık başına geçecek. Pazar günü oy kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, hangi il ve ilçeden ne kadar oy çıkacağını sorguluyor. Peki, Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy oranları...
KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kayseri seçim sonuçları henüz belli olmadı. Oy oranları ve seçim sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
Kayseri ilçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar.
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.
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- KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! Hangi parti ne kadar oy aldı?
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