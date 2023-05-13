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Son dakika: Teröristlere ağır darbe! Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Son dakika: Teröristlere ağır darbe! Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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