14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için hazırlıklar sürerken oy kullanacak vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Aramam motorlarında "Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı?", "Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?" sorusunun cevapları öğrenilmeye çalışılıyor. İşte tüm detaylar...

EHLİYET İLE OY KULLANILIR MI?

Pazar günü oy kullnacak olan 60 milyondan fazla seçmenin oy kullabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan resimli ve resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.