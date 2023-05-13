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Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?

Ehliyetle oy kullanılır mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine hazırlanıyor. Seçim günü herhangi bri sorun yaşamamak için vatandaşlar detaylarını araştırıyor. Peki Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için hazırlıklar sürerken oy kullanacak vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Aramam motorlarında "Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı?", "Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?" sorusunun cevapları öğrenilmeye çalışılıyor. İşte tüm detaylar...

EHLİYET İLE OY KULLANILIR MI?

Pazar günü oy kullnacak olan 60 milyondan fazla seçmenin oy kullabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan resimli ve resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

OY KULLANIRKEN BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdanı

*Kimlik kartı

*Pasaport

*Evlilik cüzdanı

*Sürücü belgesi

*Hakim ve Yüksek Yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları

*Avukat, noter, ve askeri kartı

gibi kimliğini tereddütsüz bir şekilde ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgeler ile oy kullanılabilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?

Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

ESKİ KİMLİK VE NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

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