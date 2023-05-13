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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Antalya'da 14 Mayıs öncesi kritik mesaj: Tarihi günün arifesindeyiz

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Antalya’da 14 Mayıs öncesi kritik mesaj: Tarihi günün arifesindeyiz

Seçimlere saatler kala partiler de son mitinglerini yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs öncesi son mitingini Antalya'da düzenledi. Bahçeli konuşmasında "Tarihi günün arifesindeyiz. Herkesten ricam sandığa gidip geleceğinize sahip çıkın." dedi.

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