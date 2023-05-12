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Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya’da akşam namazı ile sonlandıracak

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya’da akşam namazı ile sonlandıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştireceği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile bitirecek.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Başkan Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandıracak.

Başkan Erdoğan, 13 Mayıs günü saat 15.00'da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde ve ardından saat 17.00'da Şirinevler Ulu Cami önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, cumartesi günü Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu'nda ilçe ziyaretlerine devam edecek. Erdoğan, vatandaşla buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı kılacak.

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