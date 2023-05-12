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MSB'den provokatif haberlere yalanlama: Manipülatif ve gerçek dışı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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MSB’den provokatif haberlere yalanlama: Manipülatif ve gerçek dışı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi ile ilgili provokatif haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması, ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?
14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala HDPKK ile aynı çizgide buluşan CHP, Milli Savunma Bakanlığı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaya başladı.

HDPKK'NIN ORTAĞI CHP, MSB VE TSK'YI HEDEF ALDI
CHP yanadaşı Barış Terkoğlu, "Kuvvet komutanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılması için baskı yapıldı" iddiasında bulunurken, CHP milletvekili Murat Bakan, "İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü TSK'dan zırhlı araçların hazır bulunmasını istedi" yalanını ortaya attı.

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