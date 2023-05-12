MHP İstanbul Milletvekili Karataş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo: 'Tezkere ihanettir' sözlerini hatırlattı!
MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, seçime günler kala A Haber’e özel kritik açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP’ye ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yönelik tepki gösteren Karataş, Kılıçdaroğlu’nun sınır ötesi harekat için söylediği ‘Tezkere ihanettir’ sözlerini hatırlattı ve sebebinin bu seçimlerde ortaya çıktığını ifade etti. Karataş ayrıca, seçimleri Cumhur İttifakı’nın milli irade sayesinde yüzde 51’in üstünde bir oyla kazanacağını vurguladı.
MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, seçime günler kala A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karataş, Kılıçdaroğlu'nun sınır ötesi harekat için söylediği 'Tezkere ihanettir' sözlerini hatırlatarak, bu sözlerinin sebebinin bu seçimde ortaya çıktığını belirtti.
Mehmet Bülent Karataş ayrıca, Cumhur İttifakı'nın milli irade sayesinde 14 Mayıs seçimlerine yönelik Türk milletiyle 40 yıldır bölgede terör devlet kurmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'li üyelerin "Bu bir tarihi fırsattır, bu fırsatı kaçırmamalıyız" gibi söylemlerine de değinen Karataş, milletimizin yapılmak istenen bu alçakça operasyonların farkında olduğunu 'Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez, millet ayrışmaz' felsefesini içimizde hissettiğini vurguladı.
MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın A Haber'e özel yaptığı açıklamalardan satır başları:
"TERÖR ÖRGÜTLERİ SEÇİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR"
"Tezkerenin vatana ihanettir sözünün bugün birlikteliğin adıdır. Pazarlık sonucunda Kılıçdaroğlu mecliste Suriye ve Irak'a gönderilen askerin tezkereye oy vermenin vatana ihanettir sözlerinin tek sebebi yeşil solun seçimde yanında olmasını istedikleri içindir.
Milletimiz bunun farkında olduğu için diyor ki, 'Bayrak inmez, Ezan susmaz, vatan bölünmez, millet ayrışmaz'
Türk milletiyle 40 yıldır bölgede terör devleti kurmak isteyenler bugün ne diyorlar "Bu bir tarihi fırsattır" neyi haberini bekliyorlar, bu fırsatı kaçırmayalım diyorlar. Terör örgütünü bütün uzantılarının tek arzuladığı şey, askeri operasyonların durması…"
"SEÇİMİ YÜZDE 51'İN ÜSTÜNDE OY ALARAK KAZANACAĞIZ"
Bülent Karataş, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın mecliste ve parlamentoda yüksek bir oyla sandalye sayısını çoğaltarak kazanacaktır. Cumhurbaşkanlığını ise yüzde 51'in üstünde oy alarak kazanacağız.
6 parti bir masa kurmuş ama oyları cumhurbaşkanı seçimlerini kazanacak kadar değil. HDP'liler bunu fırsat olarak görüyor. Bölgede terör devleti kurmak isteyenler bunu fırsat olarak görüyor. Bölgede askeri operasyonların durması istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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