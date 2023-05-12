MHP İstanbul Milletvekili Karataş’tan Kılıçdaroğlu’na salvo: ’Tezkere ihanettir’ sözlerini hatırlattı!

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, seçime günler kala A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karataş, Kılıçdaroğlu'nun sınır ötesi harekat için söylediği 'Tezkere ihanettir' sözlerini hatırlatarak, bu sözlerinin sebebinin bu seçimde ortaya çıktığını belirtti.

Mehmet Bülent Karataş ayrıca, Cumhur İttifakı'nın milli irade sayesinde 14 Mayıs seçimlerine yönelik Türk milletiyle 40 yıldır bölgede terör devlet kurmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'li üyelerin "Bu bir tarihi fırsattır, bu fırsatı kaçırmamalıyız" gibi söylemlerine de değinen Karataş, milletimizin yapılmak istenen bu alçakça operasyonların farkında olduğunu 'Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez, millet ayrışmaz' felsefesini içimizde hissettiğini vurguladı.

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın A Haber'e özel yaptığı açıklamalardan satır başları:

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SEÇİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR"

"Tezkerenin vatana ihanettir sözünün bugün birlikteliğin adıdır. Pazarlık sonucunda Kılıçdaroğlu mecliste Suriye ve Irak'a gönderilen askerin tezkereye oy vermenin vatana ihanettir sözlerinin tek sebebi yeşil solun seçimde yanında olmasını istedikleri içindir.

Milletimiz bunun farkında olduğu için diyor ki, 'Bayrak inmez, Ezan susmaz, vatan bölünmez, millet ayrışmaz'

Türk milletiyle 40 yıldır bölgede terör devleti kurmak isteyenler bugün ne diyorlar "Bu bir tarihi fırsattır" neyi haberini bekliyorlar, bu fırsatı kaçırmayalım diyorlar. Terör örgütünü bütün uzantılarının tek arzuladığı şey, askeri operasyonların durması…"