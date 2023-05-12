İYİ Parti'den istifa eden Reşat Erdoğan Meral Akşener'i bombaladı! Kurulduğunda milliyetçi, seçim zamanı FETÖ’cü...
14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kala İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa eden Reşat Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurulduğunda milliyetçi, seçim zamanı FETÖ'cü olan İYİ Parti'nin de içinde bulunduğu 7'li masanın bir koalisyon masası olduğunu Meral Akşener'in de bunu itiraf ettiğini söyledi.
İYİ Parti'nin okyanus ötesinde gelen emirleri yerine getirmek zorunda olduğunu anlatan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa eden Reşat Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta önce 10 Temmuz Pazar günü Meral Akşener'in Çukurambar'daki ofisi neden taşındı.
Milletvekilleri masa sandalye taşıdı. Alelacele taşınacak ne vardı anlayamadık. Hain darbe kalkışmasını önceden biliyor muydu? Bugün milletvekili aday listelerine baktığımızda kendilerini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayan kişiler yok. İYİ Parti'de milliyetçi kadroların olmadığı gibi kendilerine destek verecek milliyetçi seçmende kalmadı. Partiden istifa ederken açıklamada bulunmuştum sözlerimin doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün İYİ Parti'de milliyetçi kalmadığı gibi hiçbir vatansever 7'li masaya oy vermeyecek" dedi.
MERAL HANIM İÇİN GÜÇ VE PARA ÇOK ÖNEMLİ BU İKİ AMAÇ İÇİN HERŞEYİ YAPAR
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve terörist başı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı.
PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklamasına rağmen sessizliğe oynayan Akşener'in ses çıkarmasının nedenini açıklayan Erdoğan, "Meral hanım için güç ve para çok önemli bu iki amaç için herşeyi yapar. Bugün Kandil açıklamalarına kör ve sağır kalıyor. İYİ Partiyi şekillendirenler bunu istiyor. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyor. Seçmenin İYİ Parti'de bir beklentisi kalmadı." diye konuştu.
FETÖ'CÜLERİN VE PKK'NIN SON ÇIRPINIŞI
Seçime günler kala eski FETÖ'cü bürokratların ve kripto vekillerin İYİ Parti'de aday gösterildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bugün İYİ Parti'nin aday profillerine baktığınızda çok rahatlıkla FETÖ'yü görebilirsiniz. Amaçları meclise adam yerleştirmek. Bugün bu yapı ile mücadele edilirken meclise alınmasının altında farklı birşey aramak saflık olur.
CHP nasıl Kandil ile yürüyorsa İYİ Parti'de FETÖ ile yürüyor. İstedikleri kadar perdelesinler seçmen biliyor. Milletçi seçmen hiçbir zaman sınır dışı operasyonlarına hayır demez. Bayrağı tektir. Vatan tektir. Bakıyorsunuz mitinglerine bindirilmiş kıtlar gibi her yerde adam toplayıp kalabalık göstermeye çalışıyorlar. İYİ Parti'nin mitinglerinde HDP'lilerde var, LGBT'lilerde var. Zaten İYİ Parti'nin seçim beyannamesi Genel Başkan Meral Akşener'in katıldığı aday tanıtım toplantısında duyurulmuştu.
Beyannamede 'cinsel yönelim' ifadesi kullanılarak toplumun cinsiyetsizleştirilmeye çalışıldığı LGBT gibi sapkın akımların hukuki koruma altına alacağını vadetmişti. FETÖ'cülerin ve PKK'nın son çırpınışı. Bugün savunma sanayisi sadece PKK'nın değil, savaş baronlarının korkulu rüyası oldu. PKK'nın tekrar kaos ve aparat olarak hayatına devam edilmesi isteniyor. FETÖ'cülerinde PKK'dan farkı yok onlarda yurtdışında ki lobilerin ayakçılığına deva etmesi isteniyor" şeklinde konuştu.
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