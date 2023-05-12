İYİ Parti’den istifa eden Reşat Erdoğan Meral Akşener’i bombaladı! Kurulduğunda milliyetçi, seçim zamanı FETÖ’cü...

PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklamasına rağmen sessizliğe oynayan Akşener'in ses çıkarmasının nedenini açıklayan Erdoğan, "Meral hanım için güç ve para çok önemli bu iki amaç için herşeyi yapar. Bugün Kandil açıklamalarına kör ve sağır kalıyor. İYİ Partiyi şekillendirenler bunu istiyor. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyor. Seçmenin İYİ Parti'de bir beklentisi kalmadı." diye konuştu.