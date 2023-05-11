İstanbul'un incisi: Kız Kulesi! 2 yıllık aranın ardından bugün açılıyor
İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.
İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nin tarihi milattan önce 410 yılına uzanıyor. İstanbul'un en özel yapılarından biri olan ve restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Kız Kulesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.
DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ
Kız Kulesi'ndeki restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başladı, titiz bir çalışma yürütüldü. Restorasyona 18. yüzyıla ait veriler ışık tuttu. Kız Kulesi 2. Mahmut dönemindeki haline kavuştu. Kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırıldı.
Tarihi yapı depreme karşı dayanıklı hale getirildi.
IŞIK GÖSTERİSİ YAPILACAK
Bu akşam düzenlenecek açılış töreni için bir ışık gösterisi de hazırlandı. Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan o gösteri açılıştan itibaren her akşam İstanbul'u renklendirecek.
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