İstanbul’un incisi: Kız Kulesi! 2 yıllık aranın ardından bugün açılıyor

IŞIK GÖSTERİSİ YAPILACAK

Bu akşam düzenlenecek açılış töreni için bir ışık gösterisi de hazırlandı. Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan o gösteri açılıştan itibaren her akşam İstanbul'u renklendirecek.

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