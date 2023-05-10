Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Trabzon’da Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Bölücü terör örgütünün adayıdır

Ülkemizin tüm yörelerini, tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Devlet ve milleti ile hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğin Türkiye hedefini yakalamak için mücadele ediyoruz. Canımızı dişimize takarak çalışıyoruz.

Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız.

14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.

Madem onlar ülkemizi takip ediyor, madem Türkiye'nin yok oluşuna yatırım yapıyor Trabzon'un vereceği güçlü cevap mukadderdir.

Dost kısveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş, siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Sandıkta oy pusulasına ve mührü elinize aldığınızda bir oyunuzu MHP'ye bir oyu Erdoğan'a verecek misiniz? Sözünüz söz mü?

Trabzon halı bıçkın iradesi ile gücümüze güç katıyor.

"KİMSE MİLLET İRADESİNE ZİNCİR VURAMAZ"

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na adım atmak hepinizin iradesinde. Anayasa'nın ikinci maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devletidir. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı olan seçimler 1950'den günümüze gizli zarf ve açık sayım ile yürütülmüştür. Milletin hakimiyetine rakip olan gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir. Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi gazeteler türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist Erdoğan gitmeli diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.